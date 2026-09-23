Débat de l'heure

L’intelligence artificielle souleve des questions éthiques fondamentales, tant à l'échelle internationale que dans le milieu culturel.
Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, des experts influents, dont Yoshua Bengio, ont souligné l'urgence d'établir un cadre mondial de réglementation. Selon eux, la société n'a toujours pas défini les limites collectives face aux dérives technologiques.
Valérie Pisano, PDG de Mila, fait le point.
Parallèlement, la culture est secouée par l'affaire Thélyson Orélien.
Accusé d'avoir rédigé son dernier roman avec l'assistance d'une IA, l'auteur québécois réfute fermement ces allégations et invoque son héritage littéraire caribéen.
Soutenu par ses éditeurs Boréal et Grasset, il dénonce une «campagne de salissage».
Bénédicte Lebel explique le tout, lors de sa chronique culturelle.