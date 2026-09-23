Débat de l'heure

Parallèlement, la culture est secouée par l'affaire Thélyson Orélien.

Accusé d'avoir rédigé son dernier roman avec l'assistance d'une IA, l'auteur québécois réfute fermement ces allégations et invoque son héritage littéraire caribéen.

Soutenu par ses éditeurs Boréal et Grasset, il dénonce une «campagne de salissage».

Bénédicte Lebel explique le tout, lors de sa chronique culturelle.