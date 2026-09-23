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Débat de l'heure

Face aux dérives de l'IA: encadrement et polémiques

par Cogeco Nouvelles

Face aux dérives de l'IA: encadrement et polémiques
De la géopolitique à la création artistique, le besoin de transparence et d'encadrement s'impose désormais comme une priorité absolue. / Adobe Stock

L’intelligence artificielle souleve des questions éthiques fondamentales, tant à l'échelle internationale que dans le milieu culturel.

Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, des experts influents, dont Yoshua Bengio, ont souligné l'urgence d'établir un cadre mondial de réglementation. Selon eux, la société n'a toujours pas défini les limites collectives face aux dérives technologiques.

Valérie Pisano, PDG de Mila, fait le point. 

À écouter

Risques et dérives de l'IA: «On n'a pas défini collectivement ce qui est trop»

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
0:00
14:45

Parallèlement, la culture est secouée par l'affaire Thélyson Orélien.

Accusé d'avoir rédigé son dernier roman avec l'assistance d'une IA, l'auteur québécois réfute fermement ces allégations et invoque son héritage littéraire caribéen.

Soutenu par ses éditeurs Boréal et Grasset, il dénonce une «campagne de salissage».

Bénédicte Lebel explique le tout, lors de sa chronique culturelle. 

À écouter

L'auteur Thélyson Orélien nie avoir utilisé l'IA pour son roman

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
0:00
6:39

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