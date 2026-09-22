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Théâtre du Rideau Vert

Pièce de théâtre Cyrano: «Je me sens fébrile et nerveux»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 septembre 2026 09:43

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Pièce de théâtre Cyrano: «Je me sens fébrile et nerveux»
L'essentiel du monde culturel avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Pour Benoît McGinnis, les défis ont été nombreux dans les derniers mois. Non seulement il présente, en ouverture de la saison du Théâtre du Rideau Vert, la pièce de théâtre Cyrano dans laquelle il interprète le rôle principal, il est également le directeur artistique. 

Comment se sent-il à quelques heures de monter sur scène? Comment fait-il pour apprendre un texte qui est aussi compliqué puisqu’il est composé en vers?

Écoutez Benoit McGinnis, acteur et directeur artistique, en entrevue avec Patrick Lagacé et Bénédicte Lebel, mardi. 

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