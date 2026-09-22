Pour Benoît McGinnis, les défis ont été nombreux dans les derniers mois. Non seulement il présente, en ouverture de la saison du Théâtre du Rideau Vert, la pièce de théâtre Cyrano dans laquelle il interprète le rôle principal, il est également le directeur artistique.

Comment se sent-il à quelques heures de monter sur scène? Comment fait-il pour apprendre un texte qui est aussi compliqué puisqu’il est composé en vers?

Écoutez Benoit McGinnis, acteur et directeur artistique, en entrevue avec Patrick Lagacé et Bénédicte Lebel, mardi.