À l'occasion des 25 ans des attentats du 11 septembre 2001, le chroniqueur politique Christian Dufour revient sur la manière dont cette tragédie a profondément restructuré nos sociétés en plaçant la recherche de sécurité et du risque zéro au-dessus des libertés individuelles.

Écoutez le chroniqueur politique, Christian Dufour, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.

Selon lui, cette obsession a engendré un climat de peur omniprésent, qu'il s'agisse des menaces sanitaires, du réchauffement climatique ou de l'intelligence artificielle, tout en altérant la crédibilité des États-Unis à l'échelle internationale.