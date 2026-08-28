PQ et CAQ à égalité

Dans son tour d'horizon, vendredi, Patrick Lagacé analyse le plus récent sondage Synopsis publié dans La Presse, qui révèle une lutte serrée entre la CAQ et le PQ à 27 % et 28 % des intentions de vote.

Profitant de la crise et de la guerre tarifaire déclenchée par les Américains, Christine Frechette gagne du terrain, particulièrement auprès des femmes et des 55 ans et plus.

De son côté, le Parti libéral du Québec chute de six points pour s'établir à 20 %, tandis que le Parti conservateur et Québec solidaire demeurent stables à 14 % et 10 %.

Écoutez Patrick Lagacé analyser le récent coup de sonde qui a de quoi surprendre en ce début de campagne électorale, vendredi matin.

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