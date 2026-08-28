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PQ et CAQ à égalité

Sondage: «Mme Fréchette profite de la crise entourant la guerre tarifaire»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 août 2026 06:22

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Sondage: «Mme Fréchette profite de la crise entourant la guerre tarifaire»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Dans son tour d'horizon, vendredi, Patrick Lagacé analyse le plus récent sondage Synopsis publié dans La Presse, qui révèle une lutte serrée entre la CAQ et le PQ à 27 % et 28 % des intentions de vote.

Profitant de la crise et de la guerre tarifaire déclenchée par les Américains, Christine Frechette gagne du terrain, particulièrement auprès des femmes et des 55 ans et plus.

De son côté, le Parti libéral du Québec chute de six points pour s'établir à 20 %, tandis que le Parti conservateur et Québec solidaire demeurent stables à 14 % et 10 %.

Écoutez Patrick Lagacé analyser le récent coup de sonde qui a de quoi surprendre en ce début de campagne électorale, vendredi matin.

Autres sujets abordés

  • Les priorités des Québécois révélées par le sondage : la santé (54 %), l'inflation (41 %) et le logement (34 %);
  • La situation critique des urgences débordées à Montréal, Laval et Mont-Laurier, ainsi que l'état de vétusté des écoles;
  • Les efforts d'Ottawa pour calmer les tensions avec Washington;
  • Les accusations des Américains soutenant que les revendications sur le français aux négociations ont été fabriquées par Mark Carney;
  • Le bilan des inondations mortelles au Népal;
  • La crise financière au sein de la marine américaine en raison des coûts de la guerre contre l'Iran;
  • Le Kremlin qui qualifie d'alarmistes les informations sur une potentielle attaque russe contre l'OTAN;
  • L'amende disproportionnée de 29,9 millions $ infligée au Collège LaSalle pour avoir accueilli trop d'étudiants anglophones.

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