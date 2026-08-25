Quatre candidats

Le Parti québécois a annoncé plusieurs candidatures, mardi, lors de la présentation de son équipe économique en vue de l'élection générale du 5 octobre prochain.

Parmi les candidats annoncés, on retrouve l'ex-ministre et économiste Nicolas Marceau, qui a été député pour le Parti québécois de 2009 à 2018, et le PDG de Montréal International, Stéphane Paquet.

Écoutez les commissaires revenir sur ces annonces, mardi.

Du côté de la CAQ, l'animatrice Clodine Desrochers sera candidate dans la circonscription de Joliette.