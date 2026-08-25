Gains pour la CAQ et le PCQ

La campagne électorale pourrait être déclenchée dès jeudi, et un sondage Léger souligne un certain repositionnement des forces politiques.

La gestion des tensions commerciales par la première ministre Christine Fréchette permet à la CAQ de gagner trois points pour atteindre 23 % des intentions de vote, à égalité avec le Parti libéral, tandis que le Parti québécois reste en tête avec 30 %. Le Parti conservateur d'Éric Duhaime enregistre également une hausse de trois points à 16 %.

Écoutez la chroniqueuse politique Nathalie Normandeau faire le point, mardi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.