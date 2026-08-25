Dès le 1er janvier

La menace de Donald Trump d'imposer un tarif douanier de 50 % sur les véhicules canadiens à compter du 1er janvier fait craindre le pire pour l'industrie automobile advenant le cas d'une riposte proportionnelle.

Si le Canada décider d'appliquer à son tour des tarifs aux exportations américaines, près de 40 % des véhicules vendus sur le marché québécois seraient touchés par cette mesure, incluant non seulement les modèles assemblés au pays, mais aussi plusieurs véhicules américains, coréens, japonais et européens fabriqués aux États-Unis.

Un modèle populaire comme le Ford F-150, par exemple, pourrait ainsi subir une hausse de prix directe atteignant 20 000 $ en raison de cette taxe.

Écoutez Ian P. Sam Yue Chi, président-directeur général à la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, en discuter, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.