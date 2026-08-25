La docteure en nutrition Isabelle Huot s'est retrouvée au cœur d'une vive controverse pour avoir suggéré à Marie-Eve Janvier, dans un extrait d'antenne tronqué devenu viral sur les réseaux, de modérer sa consommation de bananes.

D'anciens collègues et de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux l'ont donc accusée d'entretenir la culture des diètes.

Au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, elle remet les pendules à l'heure et explique que ses conseils s'adressaient spécifiquement à une personne souffrant de ballonnements et du syndrome de l'intestin irritable, et non à l'ensemble de la population.

Écoutez l'intégralité de la discussion concernant cet extrait diffusé hors de son contexte, mardi, à l'émission La commission.