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Investissements et achats

Boycottage des États-Unis: «Faire attention, oui, mais pas virer fou avec ça»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 août 2026 07:31

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
Boycottage des États-Unis: «Faire attention, oui, mais pas virer fou avec ça»
La chronique financière avec Alexandre Leblond / Cogeco Média

Alors que les tentations protectionnistes américaines et les sorties de Donald Trump relancent le débat sur le boycott des produits de nos voisins du Sud, Alexandre Leblond et Patrick Lagacé s'interrogent sur la faisabilité d'une telle démarche.

Qu'il s'agisse de vider son portefeuille d'investissement des actions américaines ou de bouder des bannières comme McDonald's, Costco ou Walmart, on souligne la complexité de l'exercice.

Les franchisés locaux, les employés d'ici et les milliers de produits québécois vendus dans ces grandes surfaces... vouloir se désengager complètement relève du parcours du combattant.

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, mardi à Lagacé le matin

«Tu ne prends jamais de décision à long terme en fonction d'une problématique à court terme. Trump, très bientôt, va être un lointain souvenir.»

Alexandre Leblond

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