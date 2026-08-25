Meme viral

Un phénomène aussi absurde qu'inattendu secoue les réseaux sociaux, alors que le personnage du Chat dans le chapeau, incarné par Mike Myers dans le film de 2003, est devenu un véritable meme d'horreur sur TikTok et Facebook.

Avec plus de 4,4 millions de vues accumulées en une seule semaine, ces vidéos virales générées par l'intelligence artificielle ont semé une véritable paranoïa au Royaume-Uni. La situation a pris une ampleur telle que les forces de l'ordre britanniques et irlandaises ont dû intervenir publiquement pour rassurer la population.

Pour alimenter davantage les rumeurs, le costume original utilisé lors du tournage vient tout juste d'être mis aux enchères.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux et culture pop, Philippe Lacroix, revenir sur cette nouvelle inusitée, mardi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.