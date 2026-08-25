Malgré des indicateurs économiques qui demeurent relativement stables, un profond pessimisme persiste chez les Québécois quant à leur avenir financier. C'est ce que montre une récente étude de l’Institut du Québec, qui s'est penchée sur le sujet.

Ce phénomène, appelé «vibecession», illustre un décalage majeur entre la réalité des indicateurs économiques et la perception de la population. Mais pourquoi avons-nous l'impression que tout va mal?

Écoutez Emna Braham, directrice générale de l’Institut du Québec, faire le point sur ce phénomène, mardi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.