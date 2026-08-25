Manque de places

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, a comparé l'accès aux soins dans sa ville à celui de l'Irak afin d'illustrer le grave manque de ressources, une déclaration qui a fait réagir.

Pourtant, l'élu s'appuie sur des chiffres révélateurs: la région de Laval ne compte que 106 lits par 100 000 habitants, des chiffres qui sont en effets comparables au pays du Moyen-Orient. La moyenne provinciale, elle, se chiffre à 190 lits pour le même nombre d'habitants.

Écoutez le Dr Antonio Su, Écoutez le Dr Antonio Su, président du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens sages-femmes pour Santé Québec Laval, aborder le sujet, mardi, au micro de Gino Chouinard.

Le médecin spécialisé en anesthésiologie souhaite avant tout rassurer la population, tout en rappelant que les besoins demeurent bien réels et urgents.

Il affirme que l'agrandissement de l'hôpital de la Cité-de-la-Santé pourrait permettre d'augmenter le nombre de places, sans passer par la construction d'un nouvel établissement de soins à Laval.