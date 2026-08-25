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Qu'en est-il de Québec?

Expansion: la Ligue nationale de hockey lorgne vers le Texas

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 août 2026 15:55

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Expansion: la Ligue nationale de hockey lorgne vers le Texas
L'actualité sportive avec Jérémie Rainville / Cogeco Média

L'adjoint de Gary Bettman, Bill Daily, a évoqué l’expansion de la Ligue nationale de hockey avec une possible 33ᵉ franchise à Houston, au Texas.

Qu'en est-il de Québec?

On écoute les nouvelles du sport avec Jérémie Rainville, en compagnie de Gino Chouinard.

Les sujets discutés

  • Expansion: la LNH lorgne le Texas, tandis que Québec manque d’investisseurs malgré des infrastructures adéquates, souligne Bill Daily;
  • Le coût d’une franchise de la LNH est désormais de 2 milliards de dollars;
  • Une étude révèle que 25 % des joueurs NFL décédés entre 2016-2021 souffraient d’encéphalopathie traumatique chronique, malgré de nouvelles réglementations;
  • Les Blue Jays de Toronto entament une séquence décisive de 30 matchs. L'adversaire de mardi: les Royals de Kansas City;
  • Félix Auger-Aliassime est éliminé en double à l'US Open.

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