L'adjoint de Gary Bettman, Bill Daily, a évoqué l’expansion de la Ligue nationale de hockey avec une possible 33ᵉ franchise à Houston, au Texas.
Qu'en est-il de Québec?
On écoute les nouvelles du sport avec Jérémie Rainville, en compagnie de Gino Chouinard.
Les sujets discutés
- Expansion: la LNH lorgne le Texas, tandis que Québec manque d’investisseurs malgré des infrastructures adéquates, souligne Bill Daily;
- Le coût d’une franchise de la LNH est désormais de 2 milliards de dollars;
- Une étude révèle que 25 % des joueurs NFL décédés entre 2016-2021 souffraient d’encéphalopathie traumatique chronique, malgré de nouvelles réglementations;
- Les Blue Jays de Toronto entament une séquence décisive de 30 matchs. L'adversaire de mardi: les Royals de Kansas City;
- Félix Auger-Aliassime est éliminé en double à l'US Open.