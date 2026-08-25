L'adjoint de Gary Bettman, Bill Daily, a évoqué l’expansion de la Ligue nationale de hockey avec une possible 33ᵉ franchise à Houston, au Texas.

Qu'en est-il de Québec?

On écoute les nouvelles du sport avec Jérémie Rainville, en compagnie de Gino Chouinard.

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