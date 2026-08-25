Pour une durée de deux ans

Le Barreau du Québec lance un projet pilote de deux ans permettant à des services d'intelligence artificielle d'offrir des conseils juridiques gratuits ou à faible coût pour améliorer l'accès à la justice.
Mais en quoi ce projet consiste-t-il plus précisément ?
Écoutez Me Catherine Ouimet faire le point mardi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
«Les entreprises qui veulent offrir des services aux citoyens devront appliquer au Barreau pour être suivis dans notre laboratoire et exercer ces services-là aux citoyens. Nous, on va les suivre pas à pas pour nous assurer qu'ils rendent ces services de façon sécuritaire, et restrictive, et qu'il y a des garanties derrière ça.»