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Pour une durée de deux ans

L'IA au service de la justice: le Barreau du Québec lance un projet pilote

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 août 2026 15:24

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
L'IA au service de la justice: le Barreau du Québec lance un projet pilote
Gino Chouinard / Cogeco Média

Le Barreau du Québec lance un projet pilote de deux ans permettant à des services d'intelligence artificielle d'offrir des conseils juridiques gratuits ou à faible coût pour améliorer l'accès à la justice.

Mais en quoi ce projet consiste-t-il plus précisément ?

Écoutez Me Catherine Ouimet faire le point mardi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

«Les entreprises qui veulent offrir des services aux citoyens devront appliquer au Barreau pour être suivis dans notre laboratoire et exercer ces services-là aux citoyens. Nous, on va les suivre pas à pas pour nous assurer qu'ils rendent ces services de façon sécuritaire, et restrictive, et qu'il y a des garanties derrière ça.»

Me Catherine Ouimet

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