Pour une durée de deux ans

Le Barreau du Québec lance un projet pilote de deux ans permettant à des services d'intelligence artificielle d'offrir des conseils juridiques gratuits ou à faible coût pour améliorer l'accès à la justice.

Mais en quoi ce projet consiste-t-il plus précisément ?

Écoutez Me Catherine Ouimet faire le point mardi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.