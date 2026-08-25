De nouveaux tarifs américains sont entrés en vigueur sur une foule de produits canadiens et Ottawa a confirmé son intention, mardi, en point de presse, de mettre en place des contre-tarifs équivalents à compter du 8 septembre.

Ces droits de douane font suite à l'échec des négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis vendredi, après des semaines d'échanges, étant donné l'incapacité des deux pays à trouver un terrain d'entente. Mais qu'est-ce qui explique l'échec des discussions de longue haleine avec les Américains?

Écoutez Dominic LeBlanc, ministre du Commerce intérieur du Canada, faire le point mardi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.