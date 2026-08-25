De nouveaux tarifs américains sont entrés en vigueur sur une foule de produits canadiens et Ottawa a confirmé son intention, mardi, en point de presse, de mettre en place des contre-tarifs équivalents à compter du 8 septembre.
Ces droits de douane font suite à l'échec des négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis vendredi, après des semaines d'échanges, étant donné l'incapacité des deux pays à trouver un terrain d'entente. Mais qu'est-ce qui explique l'échec des discussions de longue haleine avec les Américains?
Écoutez Dominic LeBlanc, ministre du Commerce intérieur du Canada, faire le point mardi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
«On a toujours dit aux Américains que des questions de la promotion de la culture canadienne et le français étaient pour nous non négociables. Et dans les textes en fin de soirée vendredi passé, il y avait encore des phrases qui auraient fait en sorte que le Canada ne pourrait pas prendre les mesures nécessaires pour la découvrabilité.»