Protection d'une des langues officielles

Luc Ferrandez souligne la vague d'unité canadienne qui frappe le pays, notamment en ce qui à trait à la protection du français dans le cadre des négociations avec les États-Unis, mais rappelle l'écart grandissant au sein de la fonction publique fédérale entre les postes francophones et anglophones.

Il souligne que 70% des postes francophones ont disparus au cours des 50 dernières années contre seulement 3% des postes anglophones.

Écoutez Luc Ferrandez en discuter, mardi, lors de son éditorial.