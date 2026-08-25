Protection d'une des langues officielles

Luc Ferrandez souligne la vague d'unité canadienne qui frappe le pays, notamment en ce qui à trait à la protection du français dans le cadre des négociations avec les États-Unis, mais rappelle l'écart grandissant au sein de la fonction publique fédérale entre les postes francophones et anglophones.
Il souligne que 70% des postes francophones ont disparus au cours des 50 dernières années contre seulement 3% des postes anglophones.
Écoutez Luc Ferrandez en discuter, mardi, lors de son éditorial.
«Sur la même période, le nombre de postes bilingues a augmenté de 170 %, donc les postes francophones ont été transformés soit en postes anglophones, soit en postes bilingues. Quand on s'assoit à la table puis qu'on dit le français la main sur le cœur, bien les babines ne suivent pas les bottines.»