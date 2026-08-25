Souveraineté économique

À la suite de la riposte du gouvernement canadien visant à imposer à son tour des tarifs douaniers aux États-Unis, les commissaires reçoivent Kevyn Gagné, conseiller en ressources humaines, chargé de cours à l'UQTR et chroniqueur au journal Les Affaires.

Il explique comment «boycotter intelligemment» en faisant des choix judicieux et progressifs plutôt qu'un virage radical du jour au lendemain, soulignant l'importance d'encourager les entreprises et les emplois locaux tout en tenant compte des contraintes budgétaires des ménages.

Écoutez Kevyn Gagné, collaborateur au journal Les Affaires et chargé de cours en relations industrielles à l'UQTR, mardi à La commission.

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