Philippe J. Fournier, chroniqueur politique et créateur de Québec 125, analyse les plus récents résultats d'un sondage Léger portant sur les intentions de vote en vue des prochaines élections provinciales.

Il souligne que la Coalition Avenir Québec (CAQ) enregistre une hausse de trois points dans les sondages, portée notamment par le soutien important des électeurs âgés de 55 ans et plus.

Bien que le Parti québécois (PQ) conserve la tête avec 30 % des intentions de vote et une avance chez les francophones, l'écart tend à se resserrer.

Écoutez Philippe J. Fournier, chroniqueur politique à L'actualité et créateur de Qc125, mardi midi à La commission.