Près de 700 produits visés

Face aux tarifs de 50% imposés par Washington, le gouvernement canadien passe à l'offensive. Lors d'une conférence de presse tenue à Ottawa, quatre ministres, dont François-Philippe Champagne, ont annoncé la mise en place de tarifs douaniers sur 700 produits américains, équivalant à 27,6 milliards de dollars en importations en provenance des États-Unis.
Cette réponse du Canada se veut «mesuré» et surtout «proportionné», considérant qu'elle cible précisément les mêmes produits canadiens auxquels le président Trump a appliqué des tarifs allant de 15% à 50%.
Les tarifs canadiens toucheront, entre autres, les secteurs suivants: l'acier, l'aluminium, produits laitiers, les meubles, le matériel agricole et les pâtes et papiers.
Écoutez Philippe Bonneville, journaliste pour Cogeco Nouvelles et Gilles Pelletier, PDG de l’Association des fabricants de meubles du Québec, en discuter, mardi, en début d'émission de La commission.
«Le gouvernement dit: ''On tente d'éviter une escalade''. C'est pas comme si on en mettait une couche supplémentaire aux Américains. Donc, les 700 produits, ce sont des produits qui étaient déjà frappés par des tarifs douaniers du côté américain.»
En réaction à cette annonce, Gilles Pelletier, PDG de l’Association des fabricants de meubles du Québec, discute des répercussions sur le secteur du meuble.
«Ce que plusieurs entreprises ont fait, c'est de passer à une augmentation de 10 % et se dire ''On va absorber peut être 10 % nous-mêmes, on peut travailler avec des marges un peu plus faibles, puis le taux de change peut aller chercher un autre 5 %, donc on peut s'en tirer. Mais 50 %, c'est un embargo, c'est énorme.»
Pour amortir le choc économique et protéger le marché intérieur, Ottawa déploie également une enveloppe de 7,5 milliards de dollars en aide financière directe pour soutenir les entreprises et les travailleurs affectés par ce conflit commercial.