Près de 700 produits visés

Face aux tarifs de 50% imposés par Washington, le gouvernement canadien passe à l'offensive. Lors d'une conférence de presse tenue à Ottawa, quatre ministres, dont François-Philippe Champagne, ont annoncé la mise en place de tarifs douaniers sur 700 produits américains, équivalant à 27,6 milliards de dollars en importations en provenance des États-Unis.

Cette réponse du Canada se veut «mesuré» et surtout «proportionné», considérant qu'elle cible précisément les mêmes produits canadiens auxquels le président Trump a appliqué des tarifs allant de 15% à 50%.

Les tarifs canadiens toucheront, entre autres, les secteurs suivants: l'acier, l'aluminium, produits laitiers, les meubles, le matériel agricole et les pâtes et papiers.

Écoutez Philippe Bonneville, journaliste pour Cogeco Nouvelles et Gilles Pelletier, PDG de l’Association des fabricants de meubles du Québec, en discuter, mardi, en début d'émission de La commission.