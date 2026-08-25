100 mg au lieu de 10 mg

Un pharmacien de Montréal a écopé d’une amende de 4 500 $, imposée par le conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec, en lien avec une erreur de prescription fatale.

Le Journal de Montréal raconte que l’erreur de Jean-Philippe Doan a contribué à la mort d’un patient après que celui-ci lui eut remis une dose 10 fois trop puissante d’un médicament.

Le patient a reçu une dose de 100 mg d’un opioïde contre la douleur à base de morphine alors que la dose prescrite était de 10 mg.

Il s’agit d’un deuxième pharmacien sanctionné en l’espace de quelques jours.

Écoutez le journaliste Carl Marchand partager les détails de cette histoire lors de sa chronique aux affaires judiciaires à Lagacé le matin, mardi.

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