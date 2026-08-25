Effet de la guerre tarifaire

La guerre tarifaire semble profiter à la première ministre Christine Fréchette. Selon le plus récent sondage Léger pour le Journal de Montréal, la Coalition avenir Québec est maintenant à égalité avec le Parti libéral.

Si des élections avaient lieu aujourd’hui, la formation de Charles Milliard obtiendrait 23 % des votes, tout comme la CAQ.

Le Parti québécois demeure en tête, mais stagne avec 30 % des appuis.

La campagne électorale n’est même pas encore officiellement commencée. Christine Fréchette réussira-t-elle à poursuivre sa remontée à temps pour le 5 octobre prochain?

Écoutez l’analyse de Mathieu Boivin, chroniqueur politique, au micro de Patrick Lagacé, mardi.