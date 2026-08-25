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Effet de la guerre tarifaire

Sondage Léger: «Ne comptez pas la CAQ pour battue»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 août 2026 07:21

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mathieu Boivin
Mathieu Boivin
Sondage Léger: «Ne comptez pas la CAQ pour battue»
Dans les coulisses de l'Assemblée nationale avec Mathieu Boivin / Cogeco Média

La guerre tarifaire semble profiter à la première ministre Christine Fréchette. Selon le plus récent sondage Léger pour le Journal de Montréal, la Coalition avenir Québec est maintenant à égalité avec le Parti libéral. 

Si des élections avaient lieu aujourd’hui, la formation de Charles Milliard obtiendrait 23 % des votes, tout comme la CAQ. 

Le Parti québécois demeure en tête, mais stagne avec 30 % des appuis. 

La campagne électorale n’est même pas encore officiellement commencée. Christine Fréchette réussira-t-elle à poursuivre sa remontée à temps pour le 5 octobre prochain?

Écoutez l’analyse de Mathieu Boivin, chroniqueur politique, au micro de Patrick Lagacé, mardi. 

«C’est la CAQ qui profite des événements des derniers jours. [...] Ne comptez pas la CAQ pour battue. Les enjeux économiques avec les États-Unis, ça va leur servir.»

Mathieu Boivin

Autres sujets abordés

  • Théâtre d’été à Québec: portes qui claquent et revirements de situation;
  • Justice réparatrice pour Pablo Rodriguez.

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