Effet de la guerre tarifaire

La guerre tarifaire semble profiter à la première ministre Christine Fréchette. Selon le plus récent sondage Léger pour le Journal de Montréal, la Coalition avenir Québec est maintenant à égalité avec le Parti libéral.
Si des élections avaient lieu aujourd’hui, la formation de Charles Milliard obtiendrait 23 % des votes, tout comme la CAQ.
Le Parti québécois demeure en tête, mais stagne avec 30 % des appuis.
La campagne électorale n’est même pas encore officiellement commencée. Christine Fréchette réussira-t-elle à poursuivre sa remontée à temps pour le 5 octobre prochain?
Écoutez l’analyse de Mathieu Boivin, chroniqueur politique, au micro de Patrick Lagacé, mardi.
«C’est la CAQ qui profite des événements des derniers jours. [...] Ne comptez pas la CAQ pour battue. Les enjeux économiques avec les États-Unis, ça va leur servir.»
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