Menaces et hydroélectricité

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, était de passage dans les studios du 98,5 mardi matin pour faire le point sur l’actualité récente.
Écoutez son entretien au micro de Patrick Lagacé.
Elle revient notamment sur l’annonce de l’investissement de plus de 11 milliards de dollars du gouvernement fédéral pour construire six brise-glaces pour la Garde côtière canadienne au Chantier Davie, à Lévis.
«C’est une excellente nouvelle parce que ça crée de la stabilité, de la prévisibilité. [...] C’est un immense coup d’accélérateur pour non seulement Lévis, mais également Chaudière-Appalaches, la Capitale-Nationale et 1 000 fournisseurs établis partout au Québec. C’est une grande bouffée d’oxygène.»
Elle souligne d’ailleurs très bien s’entendre avec le premier ministre Mark Carney. Ce dernier était également à ses côtés lors de l’annonce de l’entente concernant Churchill Falls.
Christine Fréchette partage également ses impressions des prochains mois dans un contexte de guerre tarifaire avec les États-Unis.
D’ailleurs, est-ce que l’hydroélectricité vendue aux américains pourrait être utilisée comme une arme dans le cadre des négociations?
«Dans le nouveau cadre dans lequel on se trouve, on est dans un nouvel univers depuis samedi, il faut tout remettre sur la table. Autrement dit, il ne faut pas rien exclure. En même temps, pour moi, ce n’est pas la première action à poser.»