Menaces et hydroélectricité

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, était de passage dans les studios du 98,5 mardi matin pour faire le point sur l’actualité récente.

Écoutez son entretien au micro de Patrick Lagacé.

Elle revient notamment sur l’annonce de l’investissement de plus de 11 milliards de dollars du gouvernement fédéral pour construire six brise-glaces pour la Garde côtière canadienne au Chantier Davie, à Lévis.