Vente d'armes sur Facebook

Carl Marchand met en lumière des méthodes employées sur Facebook pour contourner le registre québécois des armes à feu.

À travers des groupes privés, des armes de chasse légales sont proposées sous le mot-clé «balais», échappant ainsi aux règles d'immatriculation.

En réaction, l'ancien policier du SPVM André Gélinas explique comment des acheteurs se procurent des armes hors du Québec sans les déclarer.

Selon lui, les policiers privilégient la prudence lors des interventions en tenant pour acquis que chaque individu peut être armé, remettant en question la réelle efficacité du registre...

Écoutez la chronique affaires policières et judiciaires de Carl Marchand, mardi à Lagacé le matin.