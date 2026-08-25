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Vente d'armes sur Facebook

«Les registres n'ont pas vraiment d'impact sur la prévention des crimes»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 août 2026 08:22

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Carl Marchand
Carl Marchand
«Les registres n'ont pas vraiment d'impact sur la prévention des crimes»
Affaires policières et judiciaires avec Carl Marchand / Cogeco Média

Carl Marchand met en lumière des méthodes employées sur Facebook pour contourner le registre québécois des armes à feu.

À travers des groupes privés, des armes de chasse légales sont proposées sous le mot-clé «balais», échappant ainsi aux règles d'immatriculation.

En réaction, l'ancien policier du SPVM André Gélinas explique comment des acheteurs se procurent des armes hors du Québec sans les déclarer.

Selon lui, les policiers privilégient la prudence lors des interventions en tenant pour acquis que chaque individu peut être armé, remettant en question la réelle efficacité du registre...

Écoutez la chronique affaires policières et judiciaires de Carl Marchand, mardi à Lagacé le matin

«Les policiers aujourd'hui ne prennent pas de chance, prennent pour acquis pratiquement que tous les gens chez qui ils vont faire des opérations peuvent posséder une arme à feu.»

Carl Marchand

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