Enquête de l’UPAC et du DGEQ

Il n’existe aucune preuve de l’existence de «brownies» dans la course de Pablo Rodriguez à la direction du Parti libéral du Québec.

La Presse rapporte que ce sont les conclusions des enquêtes du Directeur général des élections du Québec et de l’Unité permanente anticorruption.

Des sources ont précisé que rien ne prouve qu’un stratagème d’achat de votes en faveur de Pablo Rodriguez existait.

L’authenticité des textos au cœur de l’affaire, dévoilés par le Journal de Montréal, n’est d’ailleurs toujours pas prouvée.

Écoutez Patrick Lagacé et la journaliste Valérie Lebeuf faire un tour d’horizon de l’actualité, mardi, à Lagacé le matin.