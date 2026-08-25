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Perdue pendant le transport

Disparue pendant 3 jours: la réplique de la Coupe Walter retrouvée

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 août 2026 06:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Disparue pendant 3 jours: la réplique de la Coupe Walter retrouvée
Marie-Philip Poulin qui célèbre avec la Coupe Walter. / La Presse Canadienne

Après où est Charlie, où est Walter? La réplique de la Coupe Walter, remportée par la Victoire de Montréal, était introuvable pendant quelques jours.

Selon la Ligue professionnelle de hockey féminin, le trophée aurait été perdu pendant un transport d’une province à une autre. La saga a toutefois pris fin lundi soir lorsque le club montréalais et la LPHF ont annoncé avoir retrouvé la coupe.

Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, donner les détails de cette histoire à Lagacé le matin, mardi. 

Autres sujets abordés

  • On sait maintenant quand les Canadiens de Montréal vont débuter leur prochain camp d’entraînement;
  • Un joueur de soccer Québécois aura la chance de jouer en Ligue des champions;
  • Bon départ pour les Canadiens lors des qualifications des Internationaux des États-Unis. 

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