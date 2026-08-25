Perdue pendant le transport

Après où est Charlie, où est Walter? La réplique de la Coupe Walter, remportée par la Victoire de Montréal, était introuvable pendant quelques jours.

Selon la Ligue professionnelle de hockey féminin, le trophée aurait été perdu pendant un transport d’une province à une autre. La saga a toutefois pris fin lundi soir lorsque le club montréalais et la LPHF ont annoncé avoir retrouvé la coupe.

Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, donner les détails de cette histoire à Lagacé le matin, mardi.

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