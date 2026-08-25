Des ressources dépassées par la demande

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Hausse d'aînés sans-abri: «C'est décourageant, on n'est pas prêts du tout»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 août 2026 08:07

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Hausse d'aînés sans-abri: «C'est décourageant, on n'est pas prêts du tout»
Il y a une augmentation d'aînés en situation d’itinérance, causée par des évictions liées à des pertes cognitives, des retraites insuffisantes et un manque de logements abordables. / Adobe Stock

Karine Dahan, directrice générale de l'organisme Le Havre à Trois-Rivières, tire la sonnette d'alarme devant l'augmentation des aînés en situation d'itinérance. 

En raison d'évictions, de pertes cognitives, d'isolement ou de retraites insuffisantes, de nombreuses personnes de plus de 50 ans — et parfois jusqu'à 88 ans — se retrouvent sans logement.

Les refuges, non équipés pour la gériatrie, peinent à répondre aux besoins spécifiques de cette clientèle vulnérable.

Selon Mme Dahan, l'itinérance est le symptôme d'une société en crise qui nécessite des interventions majeures en santé et en logement.

Écoutez Karine Dahan, directrice générale du Havre à Trois-Rivières, expliquer le tout, mardi à Lagacé le matin

«L'itinérance, c'est pas en soi une crise, c'est une conséquence d'une société qui va mal et qui va mal dans beaucoup de sphères.»

Karine Dahan

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