Des ressources dépassées par la demande

Karine Dahan, directrice générale de l'organisme Le Havre à Trois-Rivières, tire la sonnette d'alarme devant l'augmentation des aînés en situation d'itinérance.

En raison d'évictions, de pertes cognitives, d'isolement ou de retraites insuffisantes, de nombreuses personnes de plus de 50 ans — et parfois jusqu'à 88 ans — se retrouvent sans logement.

Les refuges, non équipés pour la gériatrie, peinent à répondre aux besoins spécifiques de cette clientèle vulnérable.

Selon Mme Dahan, l'itinérance est le symptôme d'une société en crise qui nécessite des interventions majeures en santé et en logement.

Écoutez Karine Dahan, directrice générale du Havre à Trois-Rivières, expliquer le tout, mardi à Lagacé le matin.