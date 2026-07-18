Situation critique en Ontario

Les feux de forêt continuent de faire rage au Canada, malgré les précipitations qui, depuis la nuit de vendredi à samedi, permettent à la situation de s'améliorer au Québec.

L'Ontario, notamment, demeure dans une posture inquiétante alors que 162 feux sont considérés hors de contrôle samedi matin.

Quel est l'effet de la situation sur la qualité de l'air?

Écoutez Jean-Charles Beaubois, ancien présentateur météo à Radio-Canada, maintenant président de Météo Globale, brosser le portrait de la situation, samedi, au micro de l'animateur Jeffrey Subranni.