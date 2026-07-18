 Aller au contenu
Situation critique en Ontario

Feux de forêt: quels sont les effets sur la qualité de l'air?

par 98.5

0:00
7:25

Entendu dans

Signé l'été

le July 18, 2026 8:45 AM

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Feux de forêt: quels sont les effets sur la qualité de l'air?
Les feux de forêt continuent de faire rage au Canada, malgré les précipitations qui, depuis la nuit de vendredi à samedi, permettent à la situation de s'améliorer au Québec. / Niram1/Wirestock Creators / Adobe Stock

Les feux de forêt continuent de faire rage au Canada, malgré les précipitations qui, depuis la nuit de vendredi à samedi, permettent à la situation de s'améliorer au Québec. 

 L'Ontario, notamment, demeure dans une posture inquiétante alors que 162 feux sont considérés hors de contrôle samedi matin.

Quel est l'effet de la situation sur la qualité de l'air?

Écoutez Jean-Charles Beaubois, ancien présentateur météo à Radio-Canada, maintenant président de Météo Globale, brosser le portrait de la situation, samedi, au micro de l'animateur Jeffrey Subranni.

Vous aimerez aussi

Homéostasie familiale: cette impression de redevenir un enfant avec ses parents
Signé l'été
Homéostasie familiale: cette impression de redevenir un enfant avec ses parents
0:00
12:01
«C'est une industrie en grande transformation» -Isabelle Demers
Signé l'été
«C'est une industrie en grande transformation» -Isabelle Demers
0:00
9:03
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé l'été

Voir tout
Trucs et astuces pour maximiser votre potager cet été
Rattrapage
Conseils d'une spécialiste
Trucs et astuces pour maximiser votre potager cet été
Pollution: «On voit vraiment comment ça aurait un impact ici si on ne fait rien»
Rattrapage
3 600 décès prématurés prévus d'ici 2040
Pollution: «On voit vraiment comment ça aurait un impact ici si on ne fait rien»
Homéostasie familiale: cette impression de redevenir un enfant avec ses parents
Rattrapage
Chronique société
Homéostasie familiale: cette impression de redevenir un enfant avec ses parents
«Il y a une ingérence politique et on ouvre la porte aux théories de complot»
Rattrapage
Proximité entre Trump et la FIFA
«Il y a une ingérence politique et on ouvre la porte aux théories de complot»
3e lien: les libéraux affichent de plus en plus leur réalignement de position
Rattrapage
Chronique politique
3e lien: les libéraux affichent de plus en plus leur réalignement de position
Lac-Mégantic : l'OTC donne son feu vert à la voie de contournement
Rattrapage
Tour du quebec
Lac-Mégantic : l'OTC donne son feu vert à la voie de contournement
«C'est une industrie en grande transformation» -Isabelle Demers
Rattrapage
Le secteur de la construction bientôt en congé
«C'est une industrie en grande transformation» -Isabelle Demers
«Le conflit révèle combien le détroit d'Ormuz est un levier puissant»
Rattrapage
Iran-États-Unis
«Le conflit révèle combien le détroit d'Ormuz est un levier puissant»
«J'ai l'impression d'avoir assisté à l'histoire» -Jean-Roch Coupal
Rattrapage
Note parfaite de Nadia Comaneci
«J'ai l'impression d'avoir assisté à l'histoire» -Jean-Roch Coupal
Quelles sont les entraves sur le réseau routier en fin de semaine?
Rattrapage
Bilan routier
Quelles sont les entraves sur le réseau routier en fin de semaine?
Le Canada toujours en proie aux feux de forêt
Rattrapage
Revue de presse
Le Canada toujours en proie aux feux de forêt