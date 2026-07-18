Tour du quebec

Treize ans après la tragédie ferroviaire du 6 juillet 2013, un jalon réglementaire crucial vient d'être franchi. L'Office des transports du Canada (OTC) a officiellement apposé son sceau d'approbation sur le projet de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic.

Cette décision est accueillie avec un immense soulagement par la mairesse Julie Morin et de nombreux citoyens, impatients de tourner la page et de pouvoir enfin planifier le développement commercial et industriel de leur centre-ville, jusqu'ici paralysé par l'attente.

Écoutez le journaliste Jean-François Desaulniers aborder le sujet samedi, au micro de Jeffrey Subranni.

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