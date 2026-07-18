Tour du quebec

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Lac-Mégantic : l'OTC donne son feu vert à la voie de contournement

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Entendu dans

Signé l'été

le 18 juillet 2026 09:09

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Jean-François Desaulniers
Jean-François Desaulniers

et autres

Lac-Mégantic : l'OTC donne son feu vert à la voie de contournement
Jean-François Desaulniers / Cogeco Média

Treize ans après la tragédie ferroviaire du 6 juillet 2013, un jalon réglementaire crucial vient d'être franchi. L'Office des transports du Canada (OTC) a officiellement apposé son sceau d'approbation sur le projet de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic.

Cette décision est accueillie avec un immense soulagement par la mairesse Julie Morin et de nombreux citoyens, impatients de tourner la page et de pouvoir enfin planifier le développement commercial et industriel de leur centre-ville, jusqu'ici paralysé par l'attente. 

Écoutez le journaliste Jean-François Desaulniers aborder le sujet samedi, au micro de Jeffrey Subranni.

Autre sujet abordé: 

  • Le service àVélo a atteint un million de voyages plus tôt cette semaine

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