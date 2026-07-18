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Chronique politique

3e lien: les libéraux affichent de plus en plus leur réalignement de position

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Entendu dans

Signé l'été

le 18 juillet 2026 09:25

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Patrick Déry
Patrick Déry
3e lien: les libéraux affichent de plus en plus leur réalignement de position
Patrick Déry / Cogeco Média

Le projet de troisième lien entre Québec et Lévis, véritable feuilleton politique depuis l’élection de la Coalition Avenir Québec (CAQ), connaît un énième rebondissement avec le repositionnement discret du Parti libéral du Québec (PLQ).

Initialement lancé par les libéraux en 2017, le projet a été repris par la CAQ avant d’être abandonné par la vice-première ministre Geneviève Guilbault, puis ressuscité par François Legault.

Alors que les députés libéraux dénonçaient l'irresponsabilité du projet depuis quatre ans, la course à la direction et l'arrivée de Charles Milliard ont réintroduit l'appui au troisième lien au sein de la ligne de parti. 

L'influenceur et candidat libéral Farnell Morisset est d'ailleurs récemment sorti en faveur du projet.

Écoutez Patrick Déry en discuter lors de sa chronique politique samedi, au micro de l'animateur Jeffrey Subranni.

Autres sujets abordés: 

  • Abolition de la TVQ sur certains aliments : une mesure électorale contestée
  • L'urgence de l'itinérance face aux promesses lointaines

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