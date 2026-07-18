Le secteur de la construction bientôt en congé

L'industrie de la construction est sur le point d'entamer ses deux semaines de vacances annuelles.
Cette pause permet de faire le bilan de ce secteur majeur pour l'économie du Québec, qui connaît plusieurs défis, dont les difficultés de recrutement ou de productivité.
Écoutez Isabelle Demers, vice-présidente au développement stratégique, affaires publiques et innovation de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ), brosser le portrait de la situation samedi, au micro de Jeffrey Subranni.
«C'est une industrie complexe et qui répond à des besoins de base, surtout dans le domaine de l'habitation. C'est une industrie en grande transformation aussi parce que non seulement elle a un impact économique, mais il y a aussi des façons de faire à mettre à jour. Elle gagnerait en productivité et en innovation pour mieux répondre aux besoins actuels.»
Quelques sujets abordés:
- Quelles seraient les améliorations à apporter aux formations pour les rendre plus attrayantes et accessibles?
- Quel est l'effet des vacances de la construction sur l'économie de la province?