Le secteur de la construction bientôt en congé

L'industrie de la construction est sur le point d'entamer ses deux semaines de vacances annuelles.

Cette pause permet de faire le bilan de ce secteur majeur pour l'économie du Québec, qui connaît plusieurs défis, dont les difficultés de recrutement ou de productivité.

Écoutez Isabelle Demers, vice-présidente au développement stratégique, affaires publiques et innovation de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ), brosser le portrait de la situation samedi, au micro de Jeffrey Subranni.