Les feux de forêt continuent de faire rage au Canada, malgré les précipitations qui, depuis la nuit de vendredi à samedi, permettent à la situation de s'améliorer au Québec.

L'Ontario, notamment, demeure dans une posture inquiétante alors que 162 feux sont considérés hors de contrôle samedi matin.

Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac brosser le portrait de la situation lors de sa revue de presse au micro de l'animateur Jeffrey Subranni.