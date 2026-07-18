Les feux de forêt continuent de faire rage au Canada, malgré les précipitations qui, depuis la nuit de vendredi à samedi, permettent à la situation de s'améliorer au Québec.
L'Ontario, notamment, demeure dans une posture inquiétante alors que 162 feux sont considérés hors de contrôle samedi matin.
Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac brosser le portrait de la situation lors de sa revue de presse au micro de l'animateur Jeffrey Subranni.
«Pour vous donner une idée de la vitesse de propagation, l’année dernière, il était question de 600 000 hectares détruits par le feu en Ontario. Présentement, on est rendu à 650 000 hectares et l’été n’est pas terminé. La situation est sous surveillance aussi en Colombie-Britannique, où l’on annonçait ce matin 95 nouveaux départs de feux dans les 24 dernières heures avec des évacuations aussi.»
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