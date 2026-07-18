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Revue de presse

Le Canada toujours en proie aux feux de forêt

par 98.5

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Entendu dans

Signé l'été

le 18 juillet 2026 07:41

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Lucie Besse Razac
Lucie Besse Razac
Le Canada toujours en proie aux feux de forêt
Les feux de forêt continuent de faire rage au Canada, malgré les précipitations qui, depuis la nuit de vendredi à samedi, permettent à la situation de s'améliorer au Québec. / Miriam / Adobe Stock

Les feux de forêt continuent de faire rage au Canada, malgré les précipitations qui, depuis la nuit de vendredi à samedi, permettent à la situation de s'améliorer au Québec. 

L'Ontario, notamment, demeure dans une posture inquiétante alors que 162 feux sont considérés hors de contrôle samedi matin.

Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac brosser le portrait de la situation lors de sa revue de presse au micro de l'animateur Jeffrey Subranni.

«Pour vous donner une idée de la vitesse de propagation, l’année dernière, il était question de 600 000 hectares détruits par le feu en Ontario. Présentement, on est rendu à 650 000 hectares et l’été n’est pas terminé. La situation est sous surveillance aussi en Colombie-Britannique, où l’on annonçait ce matin 95 nouveaux départs de feux dans les 24 dernières heures avec des évacuations aussi.»

Lucie Besse Razac

Autres sujets abordés: 

  • La gestion des feux de forêt comme source de conflit diplomatique entre le Canada et les États-Unis

  • Vacances de la construction: une période de l’année propice aux accidents sur les routes du Québec.

  • Journal de Montréal: l'accès et l’état des lacs du Québec

  • Aéroport Montréal Trudeau: les travaux sur le site compliquent la circulation

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