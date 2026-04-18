Chronique européenne

De nombreux politiciens français annoncent déjà leur intention de se présenter à la prochaine élection présidentielle, prévue en avril 2027.
Même François Hollande, ancien président de la République, figure parmi les intéressés.
Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger aborder le sujet samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Même si la campagne n’est pas officiellement commencée, elle l’est officieusement, avec toutes sortes de candidats. Moi, ce qui me fascine, c’est ce tango entre les médias et les politiques, parce que tous les lancements de campagne se font par l’entremise des médias. Mais quand tu décides de faire la une d’un magazine pour dire que tu te prépares à être président, ce que tu dis essentiellement, c’est ta ligne politique. Il y a un jeu médiatique et politique qui s’entremêle à travers cette présidentielle-là.»