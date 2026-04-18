J'en peviens pas

À l’occasion du segment J’en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe afin qu’ils s’expriment sur un moment marquant de l’actualité.
Écoutez Lucie Besse-Razac, Jean-François Baril et Stéphane Leclair, samedi, à l’émission Signé Lévesque.
«Je ne sais pas si vous avez déjà eu un animal qui s'est fait arroser par une Mouffette. C'est la deuxième fois que ça m'arrive avec chiens différents. Et à chaque fois, je n’en reviens pas comment ça pue! Ça sent et ça sent longtemps. Je suis arrivé à la maison, je l'ai relavé, puis aussitôt que le poil redevient mouillé, on dirait que l'odeur revient alors, une mouffette, ça a une puissance de jet hallucinante.»