L'Iran a annoncé avoir décidé de refermer le détroit d'Ormuz samedi matin, alors que Téhéran avait accepté, la veille, d'autoriser le passage d'un nombre limité de pétroliers et de navires commerciaux.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles, Lucie Besse-Razac, brosser le portrait de la situation, samedi, lors de sa revue de presse au micro de Denis Lévesque.

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