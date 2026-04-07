Des standards à la baisse

Les Canadiens de Montréal ont remporté une victoire à l'arraché contre les Panthers de la Floride.
Écoutez le sommaire de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur des Canadiens, Martin St-Louis.
Au menu:
- Le sommaire de Martin McGuire
Les sujets discutés:
- Un deuxième match sous les standards de l'équipe;
- Le retour de deux joueurs qui n'ont pas joué depuis plusieurs semaines;
- La quête du 50e but de Caufield: St-Louis est conscient de ce que son attaquant vit;
- Alex Newhook, deuxième centre: un bon résultat;
- La gestion de la fatigue, l’évaluation des trios et les succès au classement.