La série de vicoitres du CH brisée par les Devils

Le CH devra attendre à mardi pour profiter d'une potentielle victoire, vue sa défaite dimanche contre les Devils, qui ont conclu le match par la marque de 3-0.
Écoutez le point de presse de l'entraîneur-chef Martin St-Louis à la suite de la défaite du Tricolore contre les Devils.
Les sujets abordés avec l'entraîneur Martin St-Louis:
- Ce qui n'allait pas dans le match face au New Jersey: «C'est pas comme si on a mal joué, c'est que notre exécution, notre structure n'était pas là»;
- Concernant la défaite des Red Wings qui permet au CH de se rendre en séries: «On revient d'un voyage, tu te réveilles de ton “nap” puis t'es “clinché” sur un spot [...] Je me suis endormi, c'était 4 à 1, je me suis réveillé, c'était 4 à 4, ça fait que j'ai écouté la fin»;
- Sur le 50e but de Caufield, qui ne s'est pas concrétisé dimanche soir: «J'ai très confiance qu'il va en marquer 50, on aurait aimé ça, c'est sûr, que ça se passe à soir»;
- Qu'est-ce que l'accession aux séries changera dans la gestion du banc des Canadiens lors des derniers matchs de la saison? «Moi, je ne pense pas que ça va changer grand-chose, on est encore dans une place où on peut gagner notre division, prendre l'avantage de la glace à la maison».