La série de vicoitres du CH brisée par les Devils

Le CH devra attendre à mardi pour profiter d'une potentielle victoire, vue sa défaite dimanche contre les Devils, qui ont conclu le match par la marque de 3-0.

Écoutez le point de presse de l'entraîneur-chef Martin St-Louis à la suite de la défaite du Tricolore contre les Devils.

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