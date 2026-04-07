Les Canadiens qualifiés pour les séries

Les Canadiens de Montréal ont obtenu leur billet pour les séries éliminatoires.
Écoutez le directeur général Kent Hughes commenter cet objectif et discuter d'autres sujets avec Martin McGuire et Dany Dubé.
Les sujets discutés
- Hughes moins surpris de la qualification des siens cette saison que l'an dernier;
- Ce dernier estime que la maturité des jeunes joueurs y est pour beaucoup;
- L’importance du leadership du capitaine Nick Suzuki;
- La fidélité à l’ADN offensif du Canadien et la gestion des jeunes gardiens;
- Sa collaboration avec Martin St-Louis et Jeff Gorton;
- La profondeur en vue des séries, et la gestion des vétérans comme Brendan Gallagher.