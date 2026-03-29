Le hockey des Canadiens

À quelques semaines du début des séries éliminatoires, les Golden Knights de Vegas ont congédié leur entraineur-chef Bruce Cassidy et ont procédé à l'embauche de John Tortorella.

Ce changement survient alors que les Golden Knights ont subi la défaite à leurs trois derniers matchs. L'équipe de Vegas occupe actuellement le 7e rang dans l'Ouest.

John Tortorella, connu pour sa personnalité colorée et son franc parlé, a dirigé les Flyers de Philadelphie pendant trois saisons avant d'être congédié au cours de la saison 2024-2025.

Écoutez les analystes Martin McGuire et Dany Dubé discuter de ce changement d'entraineur en avant match de la rencontre Canadiens-Hurricanes.