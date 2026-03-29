Le hockey des Canadiens

Les Canadiens pourraient balayer la meilleure équipe de l'Est cette saison alors qu'ils affrontent les Hurricanes de la Caroline, dimanche soir.

Le Tricolore a remporté les deux premiers affrontements face à l'équipe de Raleigh.

Martin St-Louis a pris tout le monde par surprise en insérant le dur à cuire Arber Xhekaj sur le quatrième trio pour remplacer Josh Anderson, incommodé par un virus.

Dany Dubé commente les performances de l'attaque du Tricolore à cinq contre cinq qui semble s'améliorer depuis quelques matchs. Toutefois, les déboires de l'équipe en désavantage numérique pourraient être problématiques une fois en séries éliminatoires.

Écoutez l'analyse d'avant-match de la rencontre Canadiens-Hurricanes, dimanche, avec Martin McGuire et Dany Dubé.