Le hockey des Canadiens

Les Canadiens pourraient balayer la meilleure équipe de l'Est cette saison alors qu'ils affrontent les Hurricanes de la Caroline, dimanche soir.
Le Tricolore a remporté les deux premiers affrontements face à l'équipe de Raleigh.
Martin St-Louis a pris tout le monde par surprise en insérant le dur à cuire Arber Xhekaj sur le quatrième trio pour remplacer Josh Anderson, incommodé par un virus.
Dany Dubé commente les performances de l'attaque du Tricolore à cinq contre cinq qui semble s'améliorer depuis quelques matchs. Toutefois, les déboires de l'équipe en désavantage numérique pourraient être problématiques une fois en séries éliminatoires.
Écoutez l'analyse d'avant-match de la rencontre Canadiens-Hurricanes, dimanche, avec Martin McGuire et Dany Dubé.
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