Victoire de 4-1 du Tricolore à Tampa

Les Canadiens de Montréal ont remporté leur sixième victoire consécutive, 4 à 1 contre le Lightning, à Tampa, avec une solide performance défensive, notamment en désavantage numérique.

Écoutez l'analyse de Dany Dubé en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville.

«Ils sont passés à l'autre niveau. Depuis six matchs maintenant, ils jouent du hockey de séries», note l'analyste.