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Victoire de 4-1 du Tricolore à Tampa

«Ils sont passés à l'autre niveau: ils jouent du hockey de séries» -Dany Dubé

par 98.5 Sports

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8:22

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 31 mars 2026 22:16

Avec

Dany Dubé
Dany Dubé
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
«Ils sont passés à l'autre niveau: ils jouent du hockey de séries» -Dany Dubé
Les joueurs des Canadiens célèbrent le but de Mike Matheson. / AP/Jason Behken

Les Canadiens de Montréal ont remporté leur sixième victoire consécutive, 4 à 1 contre le Lightning, à Tampa, avec une solide performance défensive, notamment en désavantage numérique.

Écoutez l'analyse de Dany Dubé en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville.

«Ils sont passés à l'autre niveau. Depuis six matchs maintenant, ils jouent du hockey de séries», note l'analyste.

«Écoute, ce soir, c'est le sixième match consécutif qu'en deuxième période, ils ne donnent pas de but. Ils donnent un but à l'adversaire - à cinq contre cinq - par match. Ce n'est pas grand-chose.»

Dany Dubé

Les autres sujets discutés

  • Le travail en désavantage numérique;
  • Le travail de Phillip Danault en fin de rencontre;
  • Le 47ᵉ but de Cole Caufield;
  • La domination du Canadien malgré moins de tirs;
  • Le contexte favorable en vue des séries
  • Les Islanders, les Sénateurs, les Red Wings, les Flyers et les Blue Jackets ont tous perdu, offrant un coussin de dix points au Canadien.

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