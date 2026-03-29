Âgé de 67 ans, John Tortorella a-t-il encore ce qu'il faut pour amener une équipe jusqu'aux grands honneurs?

Celui qui dirigeait les Flyers de Philadelphie jusqu'à son congédiement en 2025 en sera à sa sixième équipe.

Dany Dubé fait le survol des entraineurs les plus âgés a avoir gagné la Coupe Stanley au cours des dernières années et surprise: c'est Bruce Cassidy lui-même qui a remporté le trophée en 2023 avec les Golden Knights à l'âge de 58 ans.

L'analyste souligne la différence de philosophie avec d'autres sports professionnels, comme le baseball et le football, qui ou les jeunes entraineurs ont la cote, notamment en raison des nouvelles technologies qui s'y développent.

Écoutez Le commentaire de Dany Dubé, dimanche, lors du deuxième entracte du match Canadiens-Hurricanes.