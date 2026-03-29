Le hockey des Canadiens

Les Canadiens devront se ressaisir s'ils souhaitent poursuivre leur séquence victorieuse alors qu'ils tirent de l'arrière 1 à 0 face aux Hurricanes.
À l'image de l'affrontement de mardi dernier entre les deux équipes, la Caroline domine complètement le Tricolore, qui peine à obtenir des occasions de marquer.
L'analyste Dany Dubé pointe du doigt l'échec avant et les difficultés de l'équipe en récupération de rondelle.
Écoutez l'analyse du premier entracte du match Canadiens-Hurricanes dimanche, avec Martin McGuire et Dany Dubé.
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