Le hockey des Canadiens

Les Canadiens devront se ressaisir s'ils souhaitent poursuivre leur séquence victorieuse alors qu'ils tirent de l'arrière 1 à 0 face aux Hurricanes.

À l'image de l'affrontement de mardi dernier entre les deux équipes, la Caroline domine complètement le Tricolore, qui peine à obtenir des occasions de marquer.

L'analyste Dany Dubé pointe du doigt l'échec avant et les difficultés de l'équipe en récupération de rondelle.

Écoutez l'analyse du premier entracte du match Canadiens-Hurricanes dimanche, avec Martin McGuire et Dany Dubé.