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Le hockey des Canadiens

Les problèmes défensifs des Canadiens persistent

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 29 mars 2026 18:05

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Les problèmes défensifs des Canadiens persistent
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Les Canadiens devront se ressaisir s'ils souhaitent poursuivre leur séquence victorieuse alors qu'ils tirent de l'arrière 1 à 0 face aux Hurricanes.

À l'image de l'affrontement de mardi dernier entre les deux équipes, la Caroline domine complètement le Tricolore, qui peine à obtenir des occasions de marquer.

L'analyste Dany Dubé pointe du doigt l'échec avant et les difficultés de l'équipe en récupération de rondelle.

Écoutez l'analyse du premier entracte du match Canadiens-Hurricanes dimanche, avec Martin McGuire et Dany Dubé. 

Autres sujets abordés:

  • L'arrivée de Tortorella avec les Golden Knights;
  • Les Flyers signent leur choix de première ronde en 2025.

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