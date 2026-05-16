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L'actualité de la LNH

Mitch Marner: le roi des séries éliminatoires

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 16 mai 2026 21:20

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Mitch Marner: le roi des séries éliminatoires
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé commenter l'actualité des séries de la LNH.

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