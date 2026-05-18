Superbe retour après un mauvais match

Les Canadiens de Montréal ont défait les Sabres de Buffalo 3-2 en prolongation, lundi, lors du septième match de la demi-finale de l'Association de l'Est.
Écoutez l'analyse de la victoire des Canadiens de Montréal de Dany Dubé au micro de Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Une performance exceptionnelle de Jakub Dobes;
- Le caractère des joueurs des Canadiens qui ont retrouvé leurs jambes en prolongation;
- Le Tricolore est la plus jeune équipe en finale d’association depuis 1993.
- Alex Newhook, presque invisible, a fait ce qu'il fallait en prolongation;
- Le défenseur Arber Xhekaj n'a pas joué après la première période;
- L'importance de l’énergie et de la gestion physique avant d’affronter les Hurricanes de la Caroline.