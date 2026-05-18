Superbe retour après un mauvais match

Les Canadiens de Montréal ont défait les Sabres de Buffalo 3-2 en prolongation, lundi, lors du septième match de la demi-finale de l'Association de l'Est.

Écoutez l'analyse de la victoire des Canadiens de Montréal de Dany Dubé au micro de Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.

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