Le documentaire Niagara Inc, qui sera diffusé samedi soir sur ICI Télé, s'attarde au tourisme de masse qui se déroule dans ce lieu emblématique du Canada.
Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair discuter, samedi, à l'émission Signé Lévesque, de ce film qui met de l'avant le contraste entre l'abondance des attractions qui s'y trouvent et la pauvreté locale.
«On comprend à quel point la grande majorité des touristes qui se rendent sur place vivent la chute et les attractions, mais ils ne connaissent rien de ce qu'il y a autour : les espaces verts, les parcs extraordinaires, et juste à côté du lieu très touristique, il y a un quartier très pauvre qui se porte très mal : les maisons sont abandonnées, les vieux motels sont abandonnés, les banques alimentaires qui ne fournissent pas. Et c'est juste juste à côté. Donc, tu as toute la misère du monde qui côtoie tout le clinquant.»