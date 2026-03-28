Le documentaire Niagara Inc, qui sera diffusé samedi soir sur ICI Télé, s'attarde au tourisme de masse qui se déroule dans ce lieu emblématique du Canada.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair discuter, samedi, à l'émission Signé Lévesque, de ce film qui met de l'avant le contraste entre l'abondance des attractions qui s'y trouvent et la pauvreté locale.