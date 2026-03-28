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Tour du Québec

Georges Vézina désigné personnage historique

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 28 mars 2026 09:10

Avec

Martin-Thomas Côté
Martin-Thomas Côté
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Georges Vézina désigné personnage historique
Martin-Thomas Côté / Cogeco Média

Georges Vézina, ancien gardien des Canadiens de Montréal, a été désigné comme personnage historique par le gouvernement du Québec. 

Écoutez l'animateur de KYK  95,7 Martin-Thomas Côté en discuter samedi, lors du Tour de l'actualité des régions au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait un représentant du Canadien pour la conférence de presse qui avait lieu au mythique Centre Georges-Vézina. Et surtout, la colère a monté parmi les gens sur place, car le Canadien brillait par son absence. C'est spécial quand même. C'est un manque de respect.»

Martin-Thomas Côté

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