Tour du Québec

Georges Vézina, ancien gardien des Canadiens de Montréal, a été désigné comme personnage historique par le gouvernement du Québec.
Écoutez l'animateur de KYK 95,7 Martin-Thomas Côté en discuter samedi, lors du Tour de l'actualité des régions au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait un représentant du Canadien pour la conférence de presse qui avait lieu au mythique Centre Georges-Vézina. Et surtout, la colère a monté parmi les gens sur place, car le Canadien brillait par son absence. C'est spécial quand même. C'est un manque de respect.»