Deux pilotes d’Air Canada ont perdu la vie

Un avion d’Air Canada en provenance de Montréal est entré en collision avec un véhicule d’urgence à l’aéroport LaGuardia, à New York, dimanche soir, causant la mort des deux pilotes et faisant des dizaines de blessés.

L'avion, opéré par Jazz Aviation, une filiale de Chorus Aviation qui opère pour Air Canada en matière de vols régionaux, transportait 72 passagers et quatre membres d’équipage.

41 d'entre eux ont été transportés à l’hôpital, mais 32 ont déjà reçu leur congé.

Les autorités ont confirmé, tôt lundi matin, que les deux pilotes de ce vol ont perdu la vie dans l'accident.

Il semble que le camion de pompier n'ait pas entendu le message de la tour de contrôle qui lui demandait de ne pas s'aventurer sur la piste, tout juste avant la collision.

Une enquête sera lancée par le Bureau de la sécurité des transports du Canada, selon André Turenne, un ancien enquêteur de cette agence. Il a expliqué le tout à l'animateur Patrick Lagacé, lundi matin, dans l'entrevue que voici: