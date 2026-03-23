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Société
Deux pilotes d’Air Canada ont perdu la vie

Accident d'avion tragique à l'aéroport LaGuardia de New York

par 98.5 | Modifié le 23 mars 2026 à 10:16

Accident d'avion tragique à l'aéroport LaGuardia de New York
Accident d'avion tragique à l'aéroport LaGuardia de New York / Ryan Murphy / The Associated Press

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Collision tragique New York: «Le devant de l'avion a été littéralement arraché»

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Deux pilotes d'Air Canada perdent la vie dans un accident, la guerre est loin d’être terminée en Iran et le français malmené au Cégep
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Un avion d’Air Canada en provenance de Montréal est entré en collision avec un véhicule d’urgence à l’aéroport LaGuardia, à New York, dimanche soir, causant la mort des deux pilotes et faisant des dizaines de blessés.

L'avion, opéré par Jazz Aviation, une filiale de Chorus Aviation qui opère pour Air Canada en matière de vols régionaux, transportait 72 passagers et quatre membres d’équipage.

41 d'entre eux ont été transportés à l’hôpital, mais 32 ont déjà reçu leur congé.

Les autorités ont confirmé, tôt lundi matin, que les deux pilotes de ce vol ont perdu la vie dans l'accident.

Il semble que le camion de pompier n'ait pas entendu le message de la tour de contrôle qui lui demandait de ne pas s'aventurer sur la piste, tout juste avant la collision.

Une enquête sera lancée par le Bureau de la sécurité des transports du Canada, selon André Turenne, un ancien enquêteur de cette agence. Il a expliqué le tout à l'animateur Patrick Lagacé, lundi matin, dans l'entrevue que voici:

À écouter

Deux pilotes d’Air Canada meurent dans un accident à l'aéroport LaGuardia

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Richard Châteauvert
Richard Châteauvert
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15:52

L'incident majeur a forcé l'annulation de centaines de vols, alors que l’aéroport doit demeurer fermé au moins jusqu’à 14h.

Une ligne téléphonique a été mise à la disposition des amis et des membres de la famille des passagers à bord du vol par Air Canada. Il s'agit du 1-800-961-7099.

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