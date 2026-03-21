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Hockey
Victoire écrasante de 7 à 3

«C'est le genre de hockey que tu dois jouer à ce temps-ci de l'année»

par 98.5

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34:37

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 21 mars 2026 22:42

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Martin McGuire
Martin McGuire

et autres

«C'est le genre de hockey que tu dois jouer à ce temps-ci de l'année»
Les Canadiens ont vaincu les Islanders 7 à 3. / La Presse Canadienne

Écoutez le sommaire de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis à la suite de la victoire des Canadiens contre les Islanders, samedi.

Les déclarations de l'entraineur Martin St-Louis, Nick Suzuki et Cole Caufield:

  • «C'est le genre de hockey que tu dois jouer à ce temps-ci de l'année» -Martin St-Louis;
  • L'entraineur-chef sur les récentes performances de l'équipe:«On est en train de trouver la meilleure version de notre groupe et c'est parce que nos joueurs offrent la meilleure version d'eux-mêmes individuellement»;
  • Nick Suzuki sur l'animosité entre les deux équipes lors du match:«Les deux équipes ont joué physiques toute la soirée. C'est un match où les points sont tellement importants donc on se prépare pour ce niveau d'intensité»;
  • Cole Caufield sur la réaction des partisans:«C'est plaisant. Tu n'as pas ça tous les soirs, donc tu l'apprécies le plus possible. Je suis chanceux de faire partie de cette équipe»;
  • «On est un groupe tissé serré. Si tu t'en prends à l'un de nos gars, on va être là. Ça va être comme ça pour les 13 matchs restants», ajoute le numéro 13.

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