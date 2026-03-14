Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal tenteront de freiner la sensation Macklin Celebrini alors que les Sharks de San Jose seront de passage au Centre Bell, samedi soir. Il s’agira d’un match revanche après la défaite de 7 à 5 subie par le Tricolore le 3 mars dernier.

Les Canadiens (36-18-10, 82 points) demeurent actuellement en troisième position de la division Atlantique et tentera de consolider son avance sur les Red Wings et les Bruins, qui suivent le club de près avec 79 et 78 points respectivement. Avec moins d'une vingtaine de matchs à jouer, chaque point s'annonce crucial pour les jeunes Sharks (31-26-6, 68 points), qui sont pour l'instant exclus du portrait des séries avec un point de retard sur les Kings.

Le retrait de l’alignement du vétéran et favori de la foule, Brendan Gallagher, en a surpris plusieurs. L'allier de 33 ans sera laissé de côté pour la première fois de sa carrière et cédera sa place à Cole Caufield, qui effectuera un retour au jeu après s'être remis d'un virus.

Cette décision de Martin St-Louis signifie également qu'Alexandre Texier prendra la place de Gallager au sein du troisième trio, lui qui était n'était pas de l'alignement partant lors des cinq derniers matchs. Le Français a d'ailleurs inscrit un but important dans la victoire face aux Sénateurs, mardi. En défense, Arber Xhekaj suivra la rencontre du haut de la passerelle.

Jakub Dobes sera devant le filet du Tricolore. Mise à part la défaite face aux Sharks au début du mois, le gardien tchèque n'a pas perdu en temps réglementaire depuis le 9 décembre dernier.

Du côté des visiteurs, Alex Nedeljkovic défendra la cage des siens.

Écoutez le match entre les Sharks et les Canadiens au Centre Bell, samedi, avec Martin et Dany sur les plateformes de Cogeco Média