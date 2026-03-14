Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal tenteront de freiner la sensation Macklin Celebrini alors que les Sharks de San Jose seront de passage au Centre Bell, samedi soir. Il s’agira d’un match revanche après la défaite de 7 à 5 subie par le Tricolore le 3 mars dernier.
Les Canadiens (36-18-10, 82 points) demeurent actuellement en troisième position de la division Atlantique et tentera de consolider son avance sur les Red Wings et les Bruins, qui suivent le club de près avec 79 et 78 points respectivement. Avec moins d'une vingtaine de matchs à jouer, chaque point s'annonce crucial pour les jeunes Sharks (31-26-6, 68 points), qui sont pour l'instant exclus du portrait des séries avec un point de retard sur les Kings.
Le retrait de l’alignement du vétéran et favori de la foule, Brendan Gallagher, en a surpris plusieurs. L'allier de 33 ans sera laissé de côté pour la première fois de sa carrière et cédera sa place à Cole Caufield, qui effectuera un retour au jeu après s'être remis d'un virus.
Cette décision de Martin St-Louis signifie également qu'Alexandre Texier prendra la place de Gallager au sein du troisième trio, lui qui était n'était pas de l'alignement partant lors des cinq derniers matchs. Le Français a d'ailleurs inscrit un but important dans la victoire face aux Sénateurs, mardi. En défense, Arber Xhekaj suivra la rencontre du haut de la passerelle.
Jakub Dobes sera devant le filet du Tricolore. Mise à part la défaite face aux Sharks au début du mois, le gardien tchèque n'a pas perdu en temps réglementaire depuis le 9 décembre dernier.
Du côté des visiteurs, Alex Nedeljkovic défendra la cage des siens.
Écoutez le match entre les Sharks et les Canadiens au Centre Bell, samedi, avec Martin et Dany sur les plateformes de Cogeco Média
Déroulement de la rencontre
Première période
Une scène inquiétante survient dans les premières secondes du match alors que Mike Matheson assène une solide mise en échec à Igor Chernyshov qui est visiblement secoué sur la séquence. L'attaquant russe tente de se relever, mais nécessitera l'aide des soigneurs de l'équipe pour retraiter aux vestiaires.
À 17:03, Lane Hutson profite d'une belle percée d'Alexandre Texier pour récupérer une rondelle libre et inscrire le premier but du match.
Les arbitres retournent voir la séquence: il semble que le filet des Sharks ait été déplacé avant que la rondelle ne traverse la ligne rouge. But refusé.
But! Celui-là est bon! À 12:39, Cole Caufield s'amène avec beaucoup de vitesse et décoche un tir dont lui seul a le secret pour inscrire le premier but du match et son 38e de la saison. Il rejoint ainsi Kirill Kaprizov au deuxième rang des buteurs de la Ligue nationale.
À 11:32, le défenseur Vincent Desharnais en rajoute après le sifflet et est chassé pour rudesse à l'endroit de Kirby Dach.
À 6:48, les Sharks mettent de la pression dans la zone du Tricolore et Macklin Celebrini fini par en profiter alors qu'il se trouve seul dans l'enclave et décoche un tir qui trompe la vigilance de Jakub Dobes.
À 2:03, Macklin Celebrini assène un double-échec à Juraj Slafkosvky. Ça ne passe pas pour les arbitres qui lui décernent deux minutes de pénalité.
Après 20 minutes de jeu, c'est l'égalité 1 à 1 entre les Sharks et les Canadiens. Le CH a dominé cette première au chapitre des tirs au but en décochant seize lancers alors que les visiteurs en ont obtenu neuf.
Deuxième période
À 19:22, les Canadiens sont pris avec trop de joueurs sur la glace. Cole Caufield est désigné au banc des pénalités.
Les Sharks ne perdent pas de temps pour en profiter: à 18:24, Macklin Celebrini, encore lui, parvient à loger la rondelle derrière Jakub Dobes. '
Martin St-Louis demande une révision vidéo, croyant qu’il pourrait y avoir eu hors-jeu sur la séquence. La reprise donne raison à l'entraineur-chef et le but est renversé. L'égalité persiste.
L'infériorité numérique du Tricolore parvient à contenir la jeune offensive des Sharks.
À 13:20, Phillip Danault rate une belle chance de marquer alors qu'il ne parvient pas à compléter la passe d'Alexandre Texier.
À 8:06, les Sharks prennent les devants grâce à un tir de Mario Ferraro alors que Jakub Dobes avait la vue voilée.
À 3:40, les Sharks profitent encore une fois de la circulation devant le filet pour doubler leur avance. Cette fois, c'est Collin Graf qui fait dévier le tir de Macklin Celebrini.
But! Avec 2:22 à faire à la deuxième période, le capitaine Nick Suzuki réduit l'écart d'un tir vif.
Après 40 minutes de jeu, les Sharks mènent 3 à 2. La défensive a pris le dessus durant cette période: 4 lancers pour le CH et 3 pour les Sharks.
Troisième période
C'est au tour des Sharks d'être chassé pour avoir eu trop de joueurs sur la glace, à 16:53.
Le Tricolore obtient quelques chances de marquer, mais ne parvient pas à profiter de cet avantage numérique.
À 9:31, Oliver Kapanen passe bien près de créer l'égalité, mais son tir frappe la barre horizontale de plein fouet.