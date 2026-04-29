Les deux premiers buts des Canadiens

Les Canadiens de Montréal ont vaincu le Lightning de Tampa Bay par 3-2, mercredi, et ils ont pris les devants trois victoires à deux dans leur série éliminatoire.
Écoutez l'analyse de Dany Dubé avec l'animateur Jérémie Rainville.
Les sujets abordés par Dany
- Les Canadiens ont su contrer Kucherov et Hagel;
- Alexandre Carrier a été un fier compétiteur;
- L'arrivée de Gallagher a donné du tonus à l'attaque;
- Le Tricolore a plus de 20 tirs à cinq contre cinq;
- Gallagher a réussi un but et trois mises en échec en 6:48 sur la patinoire;
- Est-ce que l'avantage de la glace vaut quelque chose?
- Jakub Dobes est en plein contrôle, bien placé et il dirige la rondelle avec efficacité;
- Nick Suzuki a disputé un match colossal: «Un modèle extraordinaire pour ses coéquipiers;
- Martin St-Louis a surpris l'adversaire avec ses changements de trios.